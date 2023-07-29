El Classico derbisinde Arda Güler yok
Arda Güler, Real Madrid'e transfer olduktan sonra ikinci maçta da yer almadı.
Spor 29.07.2023, 09:29 29.07.2023, 13:57
Real Madrid'in hocası Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıkladı.
Maç öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum" dedi.
Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.
MAÇ BU GECE
İspanyol devlerinin kozlarını paylaşacağı zorlu mücadele 29 Temmuz cumartesi'yi pazara bağlayan gece 00:00'da oynanacak.
Günün Anketi Tümü
Seçimi kaybedenler istifa etmeli mi?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. A.Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Hatayspor
|0
|0
|11. Başakşehir
|0
|0
|12. İstanbulspor
|0
|0
|13. Kasımpaşa
|0
|0
|14. Kayserispor
|0
|0
|15. Konyaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Rizespor
|0
|0
|18. Samsunspor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Bandırmaspor
|0
|0
|4. Bodrumspor
|0
|0
|5. Boluspor
|0
|0
|6. Çorum Belediyespor
|0
|0
|7. Erzurumspor
|0
|0
|8. Eyüpspor
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Kocaelispor
|0
|0
|14. Manisa FK
|0
|0
|15. Sakaryaspor
|0
|0
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Şanlıurfaspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Burnley
|0
|0
|7. Chelsea
|0
|0
|8. Crystal Palace
|0
|0
|9. Everton
|0
|0
|10. Fulham
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Luton Town
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Sheffield United
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolves
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Deportivo Alaves
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Girona
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Las Palmas
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Rayo Vallecano
|0
|0
|15. Real Betis
|0
|0
|16. Real Madrid
|0
|0
|17. Real Sociedad
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0