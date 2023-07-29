El Classico derbisinde Arda Güler yok

Real Madrid'in hocası Ancelotti, genç yetenek Arda Güler'in Barcelona ile oynanacak hazırlık maçında kadroda olmayacağını açıkladı.

Maç öncesinde yapılan basın toplantısında konuşan deneyimli teknik adam, "Arda daha yoğun antrenmanlar yapmaya başladı. Geri kalan herkes oynamaya müsait. Arda Barcelona maçının kadrosunda olmayacak tek oyuncum" dedi.

Öte yandan İspanyol basını ise Arda Güler'in Barcelona maçında riske edilmeyip bir sonraki hazırlık maçı olan Juventus karşılaşmasına yetiştirilmeye çalışıldığını haber yaptı.

MAÇ BU GECE

İspanyol devlerinin kozlarını paylaşacağı zorlu mücadele 29 Temmuz cumartesi'yi pazara bağlayan gece 00:00'da oynanacak.