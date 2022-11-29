Ekvador tamam, Senegal devam

Karşılaşmanın 42. dakikasında ceza alanına topla giren Sarr, Hincapie'nin müdahalesiyle yerde kalınca Fransız hakem Clement Turpin penaltı noktasını gösterdi.

44. dakikada topun başına geçen Sarr, meşin yuvarlağı kalecinin solundaki köşeden ağlara gönderdi: 1-0.

67. dakikada sağ taraftan kullanılan korner atışında, ceza alanına gelen topu Torres arka direğe aşırttı. Müsait pozisyondaki Caicedo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1.

70. dakikada Senegal'in sağ taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanına gelen top savunmadan sekince Koulibaly'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda Senegal bir kez daha öne geçti: 2-1.

Kalan bölümde skoru korumasını bilen Senegal, son grup maçında Ekvador'u 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmayı 44 bin 569 taraftar tribünden izledi.

Senegal ikinci turda

Hollanda'nın ardından 6 puanla grubu ikinci olarak tamamlayan Senegal, 2002 Dünya Kupası'nın ardından tarihinde ikinci kez son 16 turuna kaldı.

Senegal, bu turda B Grubu'nu lider olarak tamamlayan takımın rakibi olacak.