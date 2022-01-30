Efsaneden emeklilik kararı

NFL'in yaşayan efsanesi Tom Brady 22 sezonluk kariyerini noktalıyor.

ESPN'in haberine göre Tampa Bay Buccaneers oyun kurucusu emeklilik kararı aldı.

44 yaşındaki Tom Brady, 22 sezonda 7 Super Bowl zaferi yaşadı. Super Bowl'un en değerli oyuncusu ödülüne 5 kez layık görülen Brady, bu alandaki rekoru da elinde tutuyor.

Tom Brady, NFL tarihinde en fazla Super Bowl kazanan takımdan daha fazla şampiyonluğa ulaştı:

Tom Brady: 7

New England Patriots: 6

Pittsburgh Steelers: 6

Dallas Cowboys: 5

Kaynak: NTVSPOR