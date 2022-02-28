Efsane sporcu hayatını kaybetti

Kriket sporunun öncülerinden Trinidad ve Tobago doğumlu Sonny Ramadhin, 92 yaşında hayata veda etti.

Krikette "spin bowling" atış tekniğini geliştiren ve bu sporun efsane isimleri arasında yer alan Ramadhin'in vefat haberi, Karayiplerde İngilizce konuşan birçok ülkenin birleşmesiyle kurulan ve uluslararası maçlar yapan Batı Hint Adaları Milli Takımı'nın bağlı federasyon tarafından açıklandı.

Batı Hint Adaları Milli Takımı'nın ilk Hindistan kökenli oyuncusu Sonny Ramadhin, İngiltere'nin Manchester kentindeki Old Trafford Stadı'nda 1950 yılında yapılan test maçlarındaki performansıyla krikete damga vurmuştu.

Batı Hint Adaları ile İngiltere arasındaki maç serilerinde takım arkadaşı Jamaikalı Alf Valentine ile büyük başarılara imza atan Ramadhin, milli takımının serilerden 3-1'lik skorla zaferle ayrılmasında başrolü oynamıştı.