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Efsane maç: Hatayspor'un 2 kalecisi de kırmızı kart gördü

Hatayspor'la Eyüpspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçı uzun yıllar unutulmayacak olaylara sahne oldu. Hatayspor'da 90+4'te kaleci Abdullah Yiğiter, 120. dakikada ise kaleci Yavuz Buğra Boyar kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Hatayspor'un kalesine ise Diouf geçti.

Spor 02.12.2021, 00:31
Efsane maç: Hatayspor'un 2 kalecisi de kırmızı kart gördü

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Spor Toto Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 sona eren mücadelede, penaltılar atışlarında Eyüpspor'a 5-4 üstünlük kurarak, adını 5. tura yazdırdı.

2. dakikada Eyüpspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta ceza sahası içinde Falatte'nin Erencan Yardımcı'ya müdahalesini faul olarak değerlendiren hakem Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.

3. dakikada Taha Balcı'nın kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada Eyüpspor öne geçti. Erencan Yardımcı'nın pasında topla buluşan Enes Keskin'in ceza sahası içinde yaptığı sert vuruşta, top üst direğe çarparak ağlarla buluştu: 0-1.

20. dakikada Hatayspor'un sol kanattan gelişen atağında ceza sahası içinde El Kaabi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

57. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine yapılan ortada Kamara'nın arka direkten yaptığı kafa vuruşunda, kaleci meşin yuvarlağı son anda topu kornere çeldi.

74. dakikada Hatayspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Falette'nin pasında arka direkte Fatih Kurucuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

90+4 savunmanın arkasına sarkan Mete Demir'e kalesini terk ederek sert müdahalede bulunan kaleci Abdullah Yiğiter, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Hatayspor'da normal süre tamamlanana kadar kaleye Diouf geçti.

120. dakikada savunmanın arkasına gönderilen topu kaleci Yavuz Buğra Boyar, uzaklaştırmak istedi. Top Erencan'ın önünde kaldı. Kalecinin Erencan'a müdahalesi sonrasında hakem Yasin Kol, kaleciye kırmızı kart gösterdi. Diouf, karşılaşmada ikinci kez Hatayspor'un kalesine geçti.

Karşılaşmanın 90 dakikası ve uzatmaları 1-1 berabere sona erdi.

Hatayspor, Eyüpspor'a penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak, 5. tura yükseldi.

Hatayspor'da Diouf, Adekugbe, Riberio, Traore ve Falette penaltı atışlarını gole çevirirken, Lobjanidze ise penaltı atışından yararlanamadı.

Eyüpspor'da ise Bekir Yılmaz, Erencan Yardımcı, Mete Kaan Demir ve Cenk Ahmet Akkılıç penaltı atışını gole çevirirken, Gökcan Kaya ve Enes Keskin penaltı atışlarını gole çeviremedi.

Kaynak: AA
#Hatayspor #Eyüpspor #Ziraat Türkiye Kupası
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