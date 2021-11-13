Efsane geri döndü

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki oyuncunun gelecek hafta takımla birlikte çalışmalara başlayacağı ve ocak ayından itibaren sezon sonuna kadar forma giyeceği kaydedildi.

2008-2016 yılları arasında Barcelona forması giyen Brezilyalı sağ bek, ligde 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 olmak üzere toplam 23 kupa sevinci yaşadı.

Alves, Barcelona'dan ayrıldıktan sonra Juventus, Paris Saint-Germain ve ülkesinin Sao Poulo takımlarında forma giymişti.