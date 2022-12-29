Efsane futbolcu Pele yaşama veda etti
Bir süredir kanser tedavisi gören Brezilyalı yıldız Pele 82 yaşında hayatını kaybetti.
Spor 29.12.2022, 22:00 29.12.2022, 22:57
Brezilyalı efsane futbolcu Pele, 29 Kasım'dan bu yana tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında yaşamını yitirdi.
Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, Sao Paulo'da tedavi gördüğü Albert Einstein Hastanesinde hayata gözlerini yumdu.
Pele'nin kızı Kely Nascimiento, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sahip olduğumuz her şey senin sayende. Seni sonsuza kadar seveceğiz. Huzur içinde yat." ifadesini kullandı.
Pele, kolon kanseri sebebiyle bir yıldır tedavi görüyordu.
Kaynak: AA
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