Efecan Karaca gelişmesi: Görüşmeler başladı

A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 32 yaşındaki oyuncunun transferi için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile masaya oturdu.

İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü ve perşembe gününden sonra transferin netlik kazanacağı kaydedildi.

Ayrıca Efecan Karaca'nın da Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.