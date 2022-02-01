Efecan Karaca gelişmesi: Görüşmeler başladı
Trabzonspor ve Galatasaray'ın da transfer listesinde olan Efecan Karaca için Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunduğu belirtildi.
Spor 01.02.2022, 16:12
A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 32 yaşındaki oyuncunun transferi için Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile masaya oturdu.
İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü ve perşembe gününden sonra transferin netlik kazanacağı kaydedildi.
Ayrıca Efecan Karaca'nın da Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.
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|Takımlar
|O
|P
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|23
|54
|2. Konyaspor
|22
|45
|3. Alanyaspor
|23
|38
|4. Adana Demirspor
|23
|37
|5. Fenerbahçe
|23
|37
|6. Beşiktaş
|23
|36
|7. Hatayspor
|23
|36
|8. Başakşehir
|22
|34
|9. Gaziantep FK
|22
|32
|10. Sivasspor
|23
|31
|11. Kayserispor
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|31
|12. Karagümrük
|23
|30
|13. Kasımpaşa
|23
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|14. Göztepe
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|27
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|18. Rizespor
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|23
|18
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|22
|16
|Takımlar
|O
|P
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|21
|45
|2. Ankaragücü
|21
|45
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|21
|38
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|21
|36
|5. İstanbulspor
|21
|36
|6. Eyüpspor
|20
|36
|7. Samsunspor
|20
|33
|8. Adanaspor
|21
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|21
|28
|10. Tuzlaspor
|20
|27
|11. Keçiörengücü
|21
|26
|12. Gençlerbirliği
|21
|26
|13. Boluspor
|19
|24
|14. Kocaelispor
|21
|24
|15. Menemen Belediyespor
|21
|23
|16. Altınordu
|21
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|21
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Newcastle
|21
|15
|19. Watford
|20
|14
|20. Burnley
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|22
|50
|2. Sevilla
|22
|46
|3. Real Betis
|22
|40
|4. Atletico Madrid
|21
|36
|5. Barcelona
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Villarreal
|22
|32
|8. Rayo Vallecano
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|22
|31
|10. Valencia
|22
|29
|11. Osasuna
|22
|28
|12. Celta Vigo
|22
|27
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Granada
|22
|24
|15. Elche
|22
|23
|16. Getafe
|22
|22
|17. Mallorca
|21
|20
|18. Cadiz
|22
|18
|19. Deportivo Alaves
|22
|17
|20. Levante
|21
|11