Süper Lig'de 12. haftada 23 puanla 4. sırada yer alan Adana Demirspor için Rus basınından şok bir iddia ortaya atıldı.

Dzyuba sözleşmesini fesih etti iddiası

Rus gazeteci Ivan Karpov'un Telegram hesabından yaptığı habere göre, Adana ekibinin sezon başı transfer ettiği 34 yaşındaki Artem Dzyuba, sözleşmesini fesih etti.

Herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, ortaya atılan iddia üzerine gözler Adana Demirspor'dan yapılacak açıklamaya çevrildi.

Rus milli takımının da formasını terleten tecrübeli forvet 5 maçta forma giyerken 1 gol atma başarısı gösterdi.

Sezon başı kadroya katılan Rus golcünün, Adana Demirspor ile opsiyonlu 1 yıllık sözleşmesi bulunuyordu.