Duygu dolu anlar: Ahmet Çalık sorusuna cevap veremedi

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Karşılaşmada Başakşehir'in ikinci golünü atan Serdar Gürler, gol sevincinde yayıncı kuruluşun kamerasına koşarak, attığı golü vefat eden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'a armağan ettiğini söyledi.

Gözleri doldu

Mücadeleden sonra yayıncı kuruluşa konuşan Serdar Gürler, Ahmet Çalık sorusunaysa cevap veremedi. Gözleri dolan oyuncu, "Ben ağlarım abi burada" dedikten sonra, golünü eski takım arkadaşına adadığını ifade etti.