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Dursun Özbek: "Şov devam edecek"

7-0 kazanılan Başakşehir maçının ardından konuşan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Oyuncularımız çok keyifliydi. Şimdi bir araya gidecekler. Aradan sonra şov kaldığı yerden devam edecek." dedi.

Spor 12.11.2022, 23:48
Dursun Özbek: "Şov devam edecek"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'e FIFA Dünya Kupası nedeniyle ara verileceğini belirterek, "Aradan sonra şov kaldığı yerden devam edecek." dedi.

Başkan Özbek, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 7-0 yendikleri maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek yaklaşık 45 günlük ara öncesi aldıkları farklı galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirten Özbek, "Güzel oynadık, galibiyeti de hak ettik. Önde basan bir takım vardı. Çok şık goller oldu. 45 günlük bir araya giriyoruz, bu çok uzun bir süre. Bence ligin birinci perdesi oynandı. 45 gün sonra da ikinci perdesi başlayacak. Yarış içinde olan takımlar var. Bu yarış ligler bitene kadar devam edecek. Böyle bir maçla araya gittiğimiz için çok mutluyum. Oyuncularımı, teknik heyeti ve taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar hiç susmadılar. Onların sayesinde nereye gitsek bize deplasman sayılmıyor." diye konuştu.

Yeni kurulan bir takım olduklarını aktaran Özbek, "Galatasaray yıldızlar topluluğu, oyuncuların birbirine alışması süre alacaktır. Her hafta üzerine koyarak geliyoruz. Bugün de bunu gösterdik. Takımın performansı çok iyiydi. Birbirlerine alıştıkça daha iyi sonuçlar alıyoruz ve göze hoş gelen bir futbol oynuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, maçtan sonra soyunma odasına girerek oyuncularını tebrik ettiğini anlatarak, "Oyuncularımız çok keyifliydi. Şimdi bir araya gidecekler. Aradan sonra şov kaldığı yerden devam edecek." şeklinde görüş belirtti.

- "Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayı"

Dursun Özbek, Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu söyledi.

Lider Fenerbahçe ile aralarındaki puan farkının 2 inmesiyle ilgili soru üzerine Özbek, "Galatasaray, baştan beri şampiyonluktan kopmadı, kopmaz. Daha önce Galatasaray 8-9 puan fark varken gelip şampiyon oldu. Galatasaray bugün şampiyonluğun en büyük adayı. Bugün oynadığı futbolla bunu da gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

- Yunus Akgün ve Rashica'nın sözleşmeleri

Sözleşme uzatma görüşmeleri süren Yunus Akgün ile ilgili soru üzerine Özbek, "Yönetim kurulunda konuşacağız, değerlendireceğiz. Bugün konuşmak istediğim sadece oyun ve skorun güzelliği ile takımın giderek uyum sağlaması." diye konuştu.

Özbek, bir basın mensubunun kiralık olarak forma giyen Kosovalı futbolcu Milot Rashica'nın bonservisinin alınıp alınmayacağı sorusuna ise "Öyle bir soruyorsun ki 6 ay sonrasının cevabını bugün istiyorsun. Şu ligi bir oynayıp bitirelim. sonra Galatasaray'ın menfaati için her şeyi yaparız." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
#Galatasaray #Dursun Özbek
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