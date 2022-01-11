Dursun Özbek, Ahmet Çalık'ın hayalini açıkladı

Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Kaza, saat 09.00 sıralarında, Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana geldi. 2020 yılında Galatasaray'dan Konyaspor'a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dursun Özbek: Galatasaray'a kaptan olma hayaliyle gelmişti

2017 yılında Gençlerbirliği'nden Galatasaray'a transfer olan Ahmet Çalık hakkında konuşan, dönemin başkanı Dursun Özbek, vefat eden futbolcunun hayalini gerçekleştiremediğini söyledi.

TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Özbek, "Çok beğendiğim bir futbolcuydu. İlhan Cavcav'la çok mücadele ettik, onu vermek istemedi. Sonrasında kadromuza kattık. O dönem İlhan ağabey ile görüştük, çok zor ikna oldu ve transfer gerçekleşti. Galatasaray'da kaptan olma hayaliyle gelmişti. Ama olmadı... Haberi alınca çok üzüldüm. Türk sporuna yakışan efendi bir kişilikti. Allah rahmet eylesin. Gençlerbirliği ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.