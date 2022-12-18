Dünyanın en önemli maçında 11'ler belli oldu

Fransa'da yarı final mücadelesinde hastalıği bulunan Adrien Rabiot ve Varane, finalde ilk 11'de yer aldı.

Arjantin ise teknik direktör Lionel Scaloni, Hırvatistan maçına göre tek değişiklik yaptı. Yarı finalde Tagliafico'ya sol bekte görev veren genç çalıştırıcı Fransa'ya karşı Acuna'yı 11'e sürdü.

İLK 11'LER

Arjantin: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Di María, Messi, Julián Álvarez.

Fransa: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud.