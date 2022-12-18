Dünyanın en önemli maçında 11'ler belli oldu
Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek Arjantin ile Fransa'nın 11'leri belli oldu.
Spor 18.12.2022, 17:15
Fransa'da yarı final mücadelesinde hastalıği bulunan Adrien Rabiot ve Varane, finalde ilk 11'de yer aldı.
Arjantin ise teknik direktör Lionel Scaloni, Hırvatistan maçına göre tek değişiklik yaptı. Yarı finalde Tagliafico'ya sol bekte görev veren genç çalıştırıcı Fransa'ya karşı Acuna'yı 11'e sürdü.
İLK 11'LER
Arjantin: Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Di María, Messi, Julián Álvarez.
Fransa: Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernández; Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé, Giroud.
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