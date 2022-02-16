Dünyaca ünlü hocadan Fenerbahçe'ye yeşil ışık

Fenerbahçe'de yeni hoca arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda görüşmeleri sürdüren Başkan Ali Koç'un, sürpriz isimle daha temasa geçtiği öğrenildi.

Marcelo Bielsa, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, sezon sonunda Leeds United'dan ayrılmayı düşünen Marcelo Bielsa'ya şartlarını sordu. Ayrıca tecrübeli hocanın da Leeds'den ayrılması durumunda sarı-lacivertli takıma sıcak baktığı iddia edildi.

Joachim Löw ve Jorge Jesus ile de görüşen ve anlaşma aşamasına gelen sarı-lacivertlilerde, teknik direktör arayışlarının sezon sonuna kadar bitirilmesi planlanıyor.