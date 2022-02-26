Dünya yıldızı Galatasaray'a geliyor
Halen Katar Ligi ekiplerinden Al-Rayyan SC takımında forma giyen Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez için Galatasaray iddiası ortaya çıktı.
Real Madrid ve Bayern Münih'in eski yıldızı James Rodriguez kariyerinden memnun değil.
Kolombiyalı yıldız 2020 yazında bedelsiz olarak Real Madrid'den Everton'a transfer olmuştu. Premier Lig'de bir yıl geçiren Rodriguez, 8 milyon euro'luk bonservis bedeliyle Katar'ın yolunu tuttu.
Avrupa'ya geri dönüş sinyali veren James Rodriguez, "Başka bir yere gitmek istiyorum. Avrupa'ya geri dönmek bir seçenek. Sanırım yeterli şartlara sahibim. Burada tempomu artırıyorum. Neler olacağını göreceğiz." demişti.
GALATASARAY İDDİASI
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre James Rodriguez'in, Galatasaray'a transfer olma ihtimalinin olduğu yazıldı. Haberde, Jorge Mendes tarafından temsil edilen James'in Türkiye'ye gelişinin önündeki en büyük engelin ise Al-Rayyan'dan aldığı 900 bin Euro'luk aylık maaşı olduğu öğrenildi.
Kaynak: NTVSPOR
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