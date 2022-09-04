Dünya Motokros Şampiyonası'nda 13 milli sporcu mücadele ediyor

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası'nda Türkiye'yi 1'i kadın 13 Türk sporcunun temsil ettiğini, bu sayının ilerleyen süreçte daha da artacağına inandığını söyledi.

Baysan, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nin Türkiye'nin yüz akı pisti olduğunu dile getirdi.

Afyonkarahisar'ın daha önce Avrupa Akrobasi Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını anımsatan Baysan,"En iyi pist alanında birinci seçildi. O unvanımızı kaybetmedik. Bunu korumak için sürekli figürlerimizi değiştiriyor, altyapımızı yeniliyoruz. Bu Türkiye için büyük gurur" dedi.

"Seyircimizin desteği bizim için çok önemli"

Pistin özellikle yabancı sporculardan büyük beğeni topladığını vurgulayan Baysan, şöyle konuştu:

"İki ayak, dünyada çok az olmasına rağmen talep üzerine geçen yıl Türkiye'ye verildi. Afyonkarahisar hem MXGP ile hem festivalle Türkiye'nin göz bebeği. Bu ambiyansın Afyonkarahisar'da devam etmesi gerek. Bu işi sevmeyenlerin bile buraya gelmesi, şu ortamı görmesi durumunda buradan ayrılmayacaklarına eminim. Çok keyifli bir organizasyon. Dünyada sadece 18 ülkeye nasip olan organizasyonu Afyonkarahisar'a getirdik. Bu başarının sürmesi için en büyük kriter, seyirci. O açıdan seyircimizin desteği bizim için çok önemli."

"Türk sporcu sayısının 30-40'lara çıkacağına inanıyorum"

Baysan, ilk dönemki organizasyonlarda Türkiye'yi 2-3 sporcunun temsil ettiğine işaret ederek, "Bu yıl biri kadın 13 Türk sporcusu organizasyonda bizleri temsil ediyor. Türkiye'de motosiklet sporuna olan ilgi her geçen gün artıyor. Bu rakamın ilerleyen zamanlarda 30-40'lara çıkacağına inanıyorum" diye konuştu.