Dünya Kupası'nda günün programı: 10 Aralık Cumartesi

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk maçında Fas ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Kapanışı ise İngiltere ile Fransa yapacak.

Fas yeni bir zafer peşinde

Bu turun en dikkat çeken maçlarından biri turnuvanın sürpriz takımlarından Fas ile kupa hasretine son vermek isteyen Portekiz arasında oynanacak.

Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Fas'ta Hakimi, Ziyech ve kaleci Bono sergiledikleri performanslarla takımı sırtlayan isimler oldu.

Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, yarı finale çıkmaya çalışacak.

İsviçre'yi farklı geçtiler

Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi. Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Turu geçen taraf, yarı finalde İngiltere-Fransa galibiyle eşleşecek.

Portekiz'de gözler bir yandan da yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Kupada son oynadıkları İsviçre maçına kulübede başlayan ve teknik direktör Fernando Santos'la tartıştığı öne sürülen Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de yer alıp yer almayacağı merakla bekleniyor.

Erken final: İngiltere-Fransa

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa bugün 'erken final' olarak nitelendirilecek bir çeyrek final karşılaşmasına çıkacak. Al Bayt Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'ı 3-0 mağlup etti. İngiltere'de 3'er golü bulunan Saka ve Rashford'un yanı sıra Foden, Bellingham, Kane gibi yıldız isimler takımlarını yarı finale çıkarmak için sahada ter dökecek.

İngiltere üstünlüğü

Son dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.

Fransa'da 5 golü bulunan Mbappe ile 3 kez ağları sarsan Giroud'nun yanında Griezmann, Dembele gibi yıldızlar da ülkeleri adına ellerinden geleni yapmak için sahaya çıkacak.

İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Günün maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

Fas-Portekiz / 18.00 / TRT 1

İngiltere-Fransa / 22.00 / TRT 1