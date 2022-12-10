banner38

Dünya Kupası'nda günün programı: 10 Aralık Cumartesi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Turnuvada bugün Fas-Portekiz ve İngiltere-Fransa maçları oynanacak. Kazanan takımlar yarı finalde birbirlerine rakip olacak.

Spor 10.12.2022, 16:52 10.12.2022, 17:39
Dünya Kupası'nda günün programı: 10 Aralık Cumartesi

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Günün ilk maçında Fas ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Kapanışı ise İngiltere ile Fransa yapacak.

Fas yeni bir zafer peşinde

Bu turun en dikkat çeken maçlarından biri turnuvanın sürpriz takımlarından Fas ile kupa hasretine son vermek isteyen Portekiz arasında oynanacak.

Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Fas'ta Hakimi, Ziyech ve kaleci Bono sergiledikleri performanslarla takımı sırtlayan isimler oldu.

Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, yarı finale çıkmaya çalışacak.

İsviçre'yi farklı geçtiler

Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi. Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

Turu geçen taraf, yarı finalde İngiltere-Fransa galibiyle eşleşecek.

Portekiz'de gözler bir yandan da yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun üzerinde olacak. Kupada son oynadıkları İsviçre maçına kulübede başlayan ve teknik direktör Fernando Santos'la tartıştığı öne sürülen Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de yer alıp yer almayacağı merakla bekleniyor.

Erken final: İngiltere-Fransa

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Fransa bugün 'erken final' olarak nitelendirilecek bir çeyrek final karşılaşmasına çıkacak. Al Bayt Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'ı 3-0 mağlup etti. İngiltere'de 3'er golü bulunan Saka ve Rashford'un yanı sıra Foden, Bellingham, Kane gibi yıldız isimler takımlarını yarı finale çıkarmak için sahada ter dökecek.

İngiltere üstünlüğü

Son dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.

Fransa'da 5 golü bulunan Mbappe ile 3 kez ağları sarsan Giroud'nun yanında Griezmann, Dembele gibi yıldızlar da ülkeleri adına ellerinden geleni yapmak için sahaya çıkacak.

İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Günün maçları saat kaçta ve hangi kanalda?

Fas-Portekiz / 18.00 / TRT 1

İngiltere-Fransa / 22.00 / TRT 1

#2022 FIFA Dünya Kupası
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Rizespor 16 29
3. Keçiörengücü 16 29
4. Samsunspor 16 28
5. Pendikspor 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 16 21
12. Göztepe 14 18
13. Adanaspor 16 18
14. Tuzlaspor 16 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Ö.K Yeni Malatya 16 12
17. Altınordu 15 12
18. Denizlispor 16 9
19. Gençlerbirliği 15 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner23