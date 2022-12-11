Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman oynanacak?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları sona erdi. Rakiplerini mağlup eden 4 takım adını yarı finale yazdırdı. İlk maçta penaltılar sonucunda Hırvatistan, Brezilya'yı turnuvanın dışına itti. İkinci çeyrek final maçında Arjantin de penaltılarda Hollanda'yı eledi.

Üçüncü karşılaşmada Fas, Portekiz'i 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Son çeyrek final karşılaşmasında ise Fransa, İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek yarı final biletini cebine koydu.

Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman?

Dünya Kupası'nda oynanacak olan yarı final karşılaşmaları şu şekilde;

13 Aralık Salı

22.00 Arjantin - Hırvatistan

14 Aralık Çarşamba

22.00 Fransa - Fas