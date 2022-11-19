Dünya Kupası'nın açılış maçını İtalyan hakem yönetecek
2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.
Spor 19.11.2022, 01:10
FIFA'dan yapılan açıklamada, A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar ile Ekvador arasındaki turnuvanın açılış mücadelesi için 46 yaşındaki Orsato'nun görevlendirildiği kaydedildi.
60 bin kişilik Al Bayt Stadı'ndaki karşılaşma, 20 Kasım Pazar günü 19.00'da başlayacak.
Kaynak: AA
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