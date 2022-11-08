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Dünya Kupası'nı misafir ülkeler kazanıyor

Geride kalan 21 Dünya Kupası finalinin sadece 6'sında ev sahibi takımlar zafere ulaştı.

Spor 08.11.2022, 17:30
Dünya Kupası'nı misafir ülkeler kazanıyor

Futbolda 22'ncisi Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda geride kalan 21 finalin sadece 6'sında ev sahibi takımlar şampiyonluğu kazandı.

Uruguay'da 1930 yılında başlayan Dünya Kupası serüveninde bugüne kadar 21 kez bu organizasyon düzenlendi. Bu 21 kupada ev sahibi ülkeler 6 kez şampiyon oldu, diğerleri ise 15 kez mutlu sona ulaştı.

İlk iki Dünya Kupası'nı ev sahibi ülkeler kazandı, son 5 organizasyonda ise ev sahibi olmayanlar zirveye çıktı.

Kazanan 6 ev sahibi

Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte ev sahibi ülkeler başarılı bir grafik çizdi.

1930'da Uruguay, 1934'te de İtalya, evlerinde düzenlenen turnuvalarda taraftarlarına şampiyonluk sevinci yaşattı.

İngiltere, 1966'da evindeki kupada ilk ve tek şampiyonluğunu aldı, Batı Almanya 1974'te, Arjantin 1978'de, son olarak da Fransa, 1998'de seyircisi önünde şampiyon oldu.

Son 5 turnuvada ev sahipleri kazanamadı

Son 5 Dünya Kupası'nda ev sahibi ülkeler şampiyonluğa ulaşamadı.

Fransa 1998'in ardından 2002 Güney Kore-Japonya'da Brezilya, 2006 Almanya'da İtalya, 2010 Güney Afrika'da İspanya, 2014 Brezilya'da Almanya 2018 Rusya'da ise Fransa kazandı.

Brezilya ve İsveç evlerindeki finali kaybetti

Dünya Kupası tarihinde evlerinde final oynayıp kaybeden iki ülke milli takımı bulunuyor.

Brezilya 1950'de, İsveç ise 1958'de ülkelerinde yapılan Dünya Kupası'nda final oynamalarına rağmen mutlu sona ulaşamadı.

Brezilya, 1950'de statü gereği beraberliğin bile kendisine yettiği finalde, seyircisi önünde Uruguay'a 2-1 mağlup olup tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşma fırsatını tepti. İsveç ise 1958'deki finalde taraftarının karşısında Brezilya'ya 5-2 gibi farklı bir sonuçla yenilerek ikinci oldu.

Ev sahiplerinin performansı

Şampiyon olamayan ve finale çıkamayan ev sahibi ülkelerin Dünya Kupası performansları şöyle:

1938 Fransa: Çeyrek finalde 3-1'lik skorla İtalya'ya elendi.

1954 İsviçre: Çeyrek finalde 7-5'lik skorla Avusturya'ya kaybetti.

1962 Şili: Yarı finalde 4-2'lik skorla Brezilya'ya elendi.

1970 Meksika: Çeyrek finalde 4-1'lik skorla İtalya'ya yenildi.

1982 İspanya: İkinci turda Batı Almanya ve İngiltere'nin bulunduğu grubu son sırada tamamlayıp elendi.

1986 Meksika: Çeyrek finalde penaltılar sonucunda 4-1'le Batı Almanya'ya mağlup oldu.

1990 İtalya: İngiltere'yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

1994 ABD: Son 16 turunda Brezilya'ya 1-0 yenilerek elendi.

2002 Güney Kore-Japonya: Güney Kore, Türkiye'ye 3-2 yenilerek dünya dördüncüsü oldu. Japonya, son 16 turunda Türkiye'ye 1-0 mağlup olarak elendi.

2006 Almanya: Portekiz'i 3-1 yenerek dünya üçüncüsü oldu.

2010 Güney Afrika: Uruguay, Meksika ve Fransa'nın yer aldığı A Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak elendi. Güney Afrika, ev sahibi olup grup aşamasını geçemeyen ilk ülke olarak dikkati çekti.

2014 Brezilya: Yarı finalde Almanya'ya 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup olan Brezilya, üçüncülük maçında da Hollanda karşısında sahadan 3-0 yenik ayrıldı.

2018 Rusya: Çeyrek finalde Hırvatistan'a penaltılarla 4-3 kaybetti.

Kaynak: AA
#Dünya Kupası #futbol
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