Dünya devleri peşinde koşuyordu artık kimse yüzüne bakmıyor

Bir dönem Dünya futbolunda attığı gollerle adından söz ettirmeyi başaran Diego Costa kötü bir süreçten geçiyor.

Brezilya ekibi Atletico Mineiro'dan ayrıldıktan sonra takım arayan ve haber yolladığı hiçbir kulüpten olumlu yanıt alamayan tecrübeli futbolcunun kariyerini sonlandırabileceği konuşuluyor.

Ocak ayında Türkiye'den birçok takımın gündemine giren oyuncunun parayı ilk seçenek olarak görmesi ve sakatlığıyla ilgili ortaya çıkan iddialar geleceğini tehlikeye soktu.

Diego Costa, 7 Ocak gününden bu yana serbest oyuncu statüsünde. 33 yaşındaki futbolcu son olarak Brezilya Ligi'nde forma giydi. Tecrübeli futbolcu kariyerinde çıktığı 495 maçta 186 gol atma başarısı göstermişti.