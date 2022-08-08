Dries Mertens resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Belçikalı futbolcu Dries Mertens'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Dries Mertens ile 1+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcuya 2022-2023 sezonundan net 2.900.000 Euro sezonluk ücret ile 1.100.000 Euro net imza ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."