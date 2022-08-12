Dries Mertens'in forma numarası belli oldu

Galatasaray, resmi fan token partneri Socios.com ile yeni transferi Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in giyeceği formayı taraftarlarına seçtirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli yıldızın yeni sezondaki forma numarası "10" oldu.

Mertens, sezon boyunca $GAL Fan Token sahiplerinin seçtiği 10 numaralı forma ile sahadaki yerini alacak.