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Dries Mertens'in forma numarası belli oldu

35 yaşındaki Belçikalı yeni sezonda 10 numaralı formayı terletecek.

Spor 12.08.2022, 20:06
Dries Mertens'in forma numarası belli oldu

Galatasaray, resmi fan token partneri Socios.com ile yeni transferi Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in giyeceği formayı taraftarlarına seçtirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli yıldızın yeni sezondaki forma numarası "10" oldu.

Mertens, sezon boyunca $GAL Fan Token sahiplerinin seçtiği 10 numaralı forma ile sahadaki yerini alacak.

#dries mertens #Galatasaray #10 numara
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