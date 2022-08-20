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Dortmund'a Bremen şoku: 2-3

Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 3. haftasında Werder Bremen, 2-0 geriye düşmesine rağmen 6 dakikada bulduğu 3 golle Borussia Dortmund’u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Spor 20.08.2022, 19:31
Dortmund'a Bremen şoku: 2-3

Signal Iduna Park’ta oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 45+2. dakikada Julian Brandt’ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Sarı siyahlı ekip, ikinci yarısı çekişmeli geçen karşılaşmanın 77. dakikasında Raphael Guerreiro’nun topu filelere göndermesiyle durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın son bölümünde pes etmeyen ve rakip kaleye ataklar geliştiren Werder Bremen, 89. dakikada Lee Buchanan'ın golüyle skoru 2-1'e getirdi. Uzatma dakikalarında baskısını artıran konuk ekip, 90+3. dakikada Niklas Schmidt ve 90+5. dakikada Oliver Burke ile bulduğu gollerle müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Ligde bu sezon ilk kez kazanan Werder Bremen puanını 5’e çıkarırken, ilk mağlubiyetini alan Borussia Dortmund 6 puanda kaldı.

Kaynak: AA
#Borussia Dortmund #Werder Bremen #Bundesliga
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