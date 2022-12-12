Dört kulüp puan silme cezasıyla karşı karşıya!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından kulüplere verilen UEFA ve Ulusal Lisans meselesinde ortalık karıştı. Bazı kulüplerin henüz lisans alamaması TFF'yi harekete geçirdi. 32 kulübün lisans almaya hak kazandığı bilinirken, TFF lisans alamayan 52 takıma ek süre tanımıştı.

52 TAKIM LİSANS ALAMADI

Ajansspor'da yer alan habere göre, lisans kayıtları sona erdi ve 52 takım lisansını alamadı. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve Kadın Süper Ligi'nden sadece lisans alan 32 takımın adı yer aldı.

PUAN SİLME CEZASI GELEBİLİR Mİ?

Lisans alamayan takımlar puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabilir. Ek süre verilmesine rağmen kriterlere uymayan 23 takımdan 8'inin Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'den olduğu ortaya çıktı. TFF'nin vereceği cezaya göre bu kulüplerin puanları silinebilir.

İşte puan silme cezasıyla karşı karşıya kalan kulüpler:

- Gaziantep FK

- Hatayspor

- Kayserispor

- Giresunspor

- Altay

- Gençlerbirliği

- Erzurumspor

- Denizlispor