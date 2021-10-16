Dört gollü maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, 4 Eylül Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırladı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Sivasspor'un gollerini 10. dakikada Caner Osmanpaşa ve 45. dakikada Kayode kaydetti. Antalyaspor'un gollerini ise 24. dakikada Fredy ve 42. dakikada Doğukan Sinik attı.

Alınan bu sonucun ardından Sivasspor puanını 10'a, Antalyaspor ise 9'a yükseltti. Gelecek hafta Yiğido sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Antalyaspor ise evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.