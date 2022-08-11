Dört büyükler rekor zarar yazdı

'Dört büyük kulüp' tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimlere göre, 2021-2022 sezonunda en fazla zarar eden kulüp 716,8 milyon lirayla Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlı kulübü 377,5 milyon liralık zararla Galatasaray takip etti.

Geçtiğimiz sezon 38 yıl aranın ardından şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir sezon geçiren Trabzonspor, 335,2 milyon liralık zarar ederken, ligi Trabzonspor'un hemen arkasında ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ise 295,4 milyon lira zarar açıkladı.

3,16 milyar lira zarar

Söz konusu dört kulüp/şirket, mali tablolarında yıllık gelir hanelerine kendi iştiraklerinden (Dernek ya da bağlı şirketler) çeşitli miktarlarda faiz geliri kaydetse de bağımsız denetçi raporlarında, bu gelirin tahsil edilmediği ve tahsile dair kanaat oluşmadığı belirtiliyor.

Şirketlerin, kendi iştiraklerine tahakkuk ettirdikleri faiz miktarları şu şekilde:

Fenerbahçe, kulüp derneğine 540,1 milyon lira

Galatasaray, kulüp derneğine 381,4 milyon lira

Beşiktaş, kulüp derneğine 309,1 milyon lira

Trabzonspor, Futbol AŞ’ye 203,1 milyon lira

Bu veriler ışığında Beşiktaş’ın 1 milyar 25 milyon lira, Fenerbahçe’de 838,5 milyon lira, Galatasaray’da 758,9 milyon lira, Trabzonspor’da ise 538,3 milyon liralık dönemsel zarar ortaya çıkıyor.

En borçlu kulüp Fenerbahçe

Dört kulübün dernek hesabı/borcu hariç borsaya açık şirketlerinin toplam borcu 16,27 milyar liraya ulaştı.

En borçlu kulüp 4,91 milyar lirayla Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertli ekibi 4,78 milyar lirayla Beşiktaş takip etti. Galatasaray’ın 4,18 milyar lira borcu bulunurken son şampiyon Trabzonspor'un ise 2,4 milyar borcu bulunuyor.

Gelir rekoru sarı-lacivertli kulüpte

Bu sezon transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon 1,46 milyar lirayla en fazla gelire sahip takım olurken 2,3 milyar liralık harcama yaptı.

Kanarya'da 548 milyon liralık reklam ve sponsorluk geliri

Sarı-lacivertlilerin dikkati çeken yüksek meblağlı gelirleri şöyle :

Reklam ve sponsorluk: 548,2 milyon lira

Mağazacılık: 257,3 milyon lira

Yayın geliri: 203,6

Stat hasılatı: 149,6 milyon lira

Fenerbahçe’nin gider hanesindeki en büyük kalem, 808 milyon lirayla futbolcu ve teknik adam ücretleri oldu.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin arkasında yer aldı

Geride bıraktığımız sezon 1,23 milyon lira gelir elde eden Galatasaray, bu alanda ezeli rakibi Fenerbahçe'nin hemen arkasında yer alıyor. Sarı-kırmızılı kulübün gideri ise 1,99 milyar lira.

Cimbom'a 170 milyon liralık UEFA geliri

Cimbom'un önemli gelir kalemleri şöyle:

Reklam ve sponsorluk: 401,3 milyon lira

Stat hasılatı: 240,1 milyon lira

Mağazacılık: 196,5 milyon lira

Yayın geliri: 165,3 milyon lira

UEFA geliri: 170,9 milyon lira

Sarı-kırmızılı ekibin futbolcu ve teknik adam gideri 733,2 milyon lira.

Beşiktaş üçüncü sırada

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından en çok gelir elde eden takım konumundaki Beşiktaş, sezon boyunca 1,15 milyar liralık gelir elde ederken 2,17 milyar liralık borca girdi.

Kartal'da 967 milyon liralık futbolcu ve teknik adam ücreti

Beşiktaş’ın önemli gelir kalemleri şöyle:

Reklam ve sponsorluk: 278.8 milyon lira

UEFA geliri: 271,1 milyon lira

Yayın geliri 154 milyon lira

Mağazacılık: 155.5 milyon lira

Stat hasılatı 125,2 milyon lira

Siyah-beyazlı kulübün futbolcu ve teknik adam ücretleri toplamı ise 967.3 milyon lira.

Son şampiyon Trabzonspor rakiplerinin gerisinde kaldı

Sezonu şampiyon olarak tamamlayarak tarihi bir sezon geçiren Trabzonspor ise gelirlerde üç rakibinin de gerisinde kaldı. Karadeniz temsilcisi sezon boyunca toplam 929.9 milyon lira kasasına koydu. Bordo-mavili takımın toplam gideri ise 1,46 milyar liraya ulaştı.

Karadeniz kulübünün en yüksek gelir kalemleri şöyle:

Reklam ve sponsorluk: 208,3 milyon lira

Yayın geliri: 173,6 milyon lira

Mağazacılık: 160,7 milyon lira

Stat hasılatı: 82.5 milyon lira

Trabzonspor’un en büyük gider kalemi 579.4 milyon lirayla futbolcu ve teknik adam ücretleri oldu.