Dönmek istiyor

Beşiktaş'ın eski santrforu Vincent Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinden beklediği yanıtı alamadı.

Siyah-beyazlılar ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar ligin son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

2020/21 sezonunda 29 resmi mücadelede forma giyen Kamerunlu golcünün bir maça daha çıkması halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacaktı ancak 3 milyon euro'nun altına imza atmak istemediği konuşulan Aboubakar'ın sakatlığı bahane ettiği iddia edildi.

Sezon bitiminin ardından ise 29 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza attı.

Sergen Yalçın'ın Vincent Aboubakar kararı ne oldu?

Spor Arena'nın haberine göre; Aboubakar, Al Nassr'da aradığını bulamadı.

Bir krizin içine sürüklenen Suudi Arabistan ekibinde teknik direktör ile yol ayrımı yaşanmasının ardından Ocak ayında yüksek maaşı nedeniyle Aboubakar'ın da gönderilmesi bekleniyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş'a dönmek isteyen Aboubakar menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılar ile temasa geçti. Ancak Kamerunlu golcü, Sergen Yalçın'dan beklemediği bir yanıt aldı.

Beşiktaş transfer komitesi ve scout ekibi geçen yıl takımı son maçlarda terk ettiği için Aboubakar’ın teknik direktör Sergen Yalçın tarafından istenmediğini oyuncunun temsilcisine ilettiler.

Sergen Yalçın ne söylemişti?

Aboubakar'ın Al Nassr'a transfer olmasının ardından Sergen Yalçın, Kamerunlu golcü hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gelecek sezon için oyun planımı Aboubakar üzerine kurmuyorum. Onun yokluğunda da kazanmayı başardık ve şampiyon olduk."

Beşiktaş ile Vincent Aboubakar arasında ne yaşanmıştı?

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta başarılı bir grafik çizen Aboubakar, Cyle Larin ile birlikte takımın gol yükünü çekmişti.

Ancak şampiyonluk için kritik virajda sakatlanan Kamerunlu golcü ligin son haftalarında forma giyemedi.

Basına yansıyan haberlere göre; Beşiktaş ile 3 milyon euro'nun altında bir sözleşme imzalamak istemeyen Aboubakar sakatlığını bahane ederek maçlara çıkmadı.

Anlaşmasında yer alan maddeye göre, 29 resmi karşılaşmada forma giyen oyuncunun bir maç daha oynaması halinde sözleşmesi uzayacaktı.

Aboubakar ise konuyla ilgili olarak Beşiktaş'ın teklifinin yeterli olmadığını söyledi:

"Kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş’ta yaşadım. Fakat Beşiktaş’ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Bazen durumlar futbolcunun kontrolünden çıkabilir."

Kaynak: Goal.com