banner38

Dönmek istiyor

Beşiktaş'tan olaylı bir şekilde ayrılıp Suudi Arabistan takımı Al Nassr'a imza atan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar yeniden Beşiktaş forması giymek istiyor.

Spor 15.11.2021, 19:58
Dönmek istiyor

Beşiktaş'ın eski santrforu Vincent Aboubakar, teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibinden beklediği yanıtı alamadı.

Siyah-beyazlılar ile geçtiğimiz sezon şampiyonluk yaşayan Vincent Aboubakar ligin son haftalarında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

2020/21 sezonunda 29 resmi mücadelede forma giyen Kamerunlu golcünün bir maça daha çıkması halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacaktı ancak 3 milyon euro'nun altına imza atmak istemediği konuşulan Aboubakar'ın sakatlığı bahane ettiği iddia edildi.

Sezon bitiminin ardından ise 29 yaşındaki oyuncu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza attı.

Sergen Yalçın'ın Vincent Aboubakar kararı ne oldu?

Spor Arena'nın haberine göre; Aboubakar, Al Nassr'da aradığını bulamadı.

Bir krizin içine sürüklenen Suudi Arabistan ekibinde teknik direktör ile yol ayrımı yaşanmasının ardından Ocak ayında yüksek maaşı nedeniyle Aboubakar'ın da gönderilmesi bekleniyor.

Yaşanan gelişmelerin ardından Beşiktaş'a dönmek isteyen Aboubakar menajeri aracılığıyla siyah-beyazlılar ile temasa geçti. Ancak Kamerunlu golcü, Sergen Yalçın'dan beklemediği bir yanıt aldı.

Beşiktaş transfer komitesi ve scout ekibi geçen yıl takımı son maçlarda terk ettiği için Aboubakar’ın teknik direktör Sergen Yalçın tarafından istenmediğini oyuncunun temsilcisine ilettiler.

Sergen Yalçın ne söylemişti?

Aboubakar'ın Al Nassr'a transfer olmasının ardından Sergen Yalçın, Kamerunlu golcü hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Gelecek sezon için oyun planımı Aboubakar üzerine kurmuyorum. Onun yokluğunda da kazanmayı başardık ve şampiyon olduk."

Beşiktaş ile Vincent Aboubakar arasında ne yaşanmıştı?

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta başarılı bir grafik çizen Aboubakar, Cyle Larin ile birlikte takımın gol yükünü çekmişti.

Ancak şampiyonluk için kritik virajda sakatlanan Kamerunlu golcü ligin son haftalarında forma giyemedi.

Basına yansıyan haberlere göre; Beşiktaş ile 3 milyon euro'nun altında bir sözleşme imzalamak istemeyen Aboubakar sakatlığını bahane ederek maçlara çıkmadı.

Anlaşmasında yer alan maddeye göre, 29 resmi karşılaşmada forma giyen oyuncunun bir maç daha oynaması halinde sözleşmesi uzayacaktı.

Aboubakar ise konuyla ilgili olarak Beşiktaş'ın teklifinin yeterli olmadığını söyledi:

"Kariyerimin en iyi dönemlerini Beşiktaş’ta yaşadım. Fakat Beşiktaş’ın sunduğu teklif benim için yeterli değildi. Bazen durumlar futbolcunun kontrolünden çıkabilir."

Kaynak: Goal.com

#Aboubakar #beşiktaş #Sergen Yalçın
Yorumlar (0)
14
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6