banner38

Doncic'ten 51 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in 51 sayı attığı maçta San Antonio Spurs'ü 126-125 mağlup etti.

Spor 01.01.2023, 18:59
Doncic'ten 51 sayı

NBA'e 9 maçla devam edildi. Dallas Mavericks, Doncic'in 51 sayı, 6 ribaunt, 9 asistle oynadığı mücadelede konuk olduğu San Antonio Spurs'ü 126-125 yenerek üst üste 6, sezonun 21. galibiyetini aldı.

Doncic böylece, son 5 maçta 3. kez 50 ve üstü sayıya ulaştı.

Sloven basketbolcu, NBA tarihinde beş maçlık bir seride 250 sayı, 50 ribaunt ve 50 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu.

Doncic, bu hafta New York Knicks'i uzatmada 126-121 yendikleri karşılaşmada NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk oyuncu olmuştu.

Spurs'te ise Keldon Johnson'ın 30 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Brooklyn Nets'ten üst üste 11. galibiyet

NBA Doğu Konferansı'nda Brooklyn Nets, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 123-106 yendi.

Brooklyn Nets, Charlotte Hornets karşısında galip gelerek üst üste 11, sezonun 24. galibiyetini aldı.

Nets'te Kyrie Irving 28, Kevin Durant ise 23 sayıyla takımlarını galibiyete taşıdı.

Hornets'ta LaMelo Ball'un 23 ve Mason Plumlee'nin 22 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Cedi Osman'dan 12 sayı

Milli oyuncu Cedi Osman'ın da formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls'u 103-102 mağlup etti.

Cleveland Cavaliers'ta Cedi Osman, 24 dakika 32 saniye süre aldı ve 12 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performansla galibiyete katkı verdi.

Cavaliers'ta Caris LeVert 23, Kevin Love ise 20 sayıyla oynadı.

Chicago Bulls'ta ise DeMar DeRozan'ın 21 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Furkan Korkmaz'dan 7 sayı

Milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 115-96 mağlup etti.

Furkan Korkmaz, 25 dakika 11 saniye süre aldığı maçta 7 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma, 1 blokla takımının galibiyetine katkı verdi.

76ers'ta Joel Embiid 16 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle kariyerindeki beşinci triple-double'ına imza atarken Tobias Harris, 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Thunder forması giyen Josh Giddey'nin 20 sayılık performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 106-123

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 102-103

Houston Rockets-New York Knicks: 88-108

San Antonio Spurs-Dallas Mavericks: 125-126

Memphis Grizzlies-New Orleans Pelicans: 116-101

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons: 104-116

Oklahoma City Thunder-Philadelphia 76ers: 96-115

Utah Jazz-Miami Heat: 123-126

Indiana Pacers-Los Angeles Clippers: 131-130

Kaynak: AA
#dallas #san antonio #doncic #NBA
Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 16 43
2. M.City 16 36
3. Newcastle 17 34
4. M. United 16 32
5. Tottenham 17 30
6. Liverpool 16 28
7. Fulham 17 25
8. Chelsea 16 25
9. Brighton 16 24
10. Brentford 17 23
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 17 21
13. Leicester City 17 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 17 16
16. Everton 17 15
17. West Ham United 17 14
18. Nottingham Forest 17 14
19. Wolves 17 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4
banner23