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Domenec Torrent sistemini anlattı: "Bunun için 15-20 yılımı verdim"

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Birlikte hücum, birlikte savunma... Bu benim inandığım oyun stili. 15-20 yılımı verdim bunun için. Hem Pep Guardiola ile birlikte hem de kendi yönettiğim takımlarda bunu yaptık. Benim antrenör olarak yönetmek istediğim takımın stili budur." şeklinde konuştu.

Spor 02.03.2022, 16:45
Domenec Torrent sistemini anlattı: "Bunun için 15-20 yılımı verdim"

Galatasaray'ın İspanyol teknik direktörü Domenec Torrent, beIN Sports'a konuştu.

Galatasaray'da yaratmak istediği oyun stilini anlatan Domenec Torrent, oynayacakları Konyaspor maçı öncesinde de rakipleri hakkında temkinli konuştu.

"Yeni konseptler getirdik"

Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında alınan galibiyetleri değerlendiren Torrent, "Öncelikle burada sadece 45 gün geçirdik. Bunu sezon öncesi gibi düşünebiliriz. Normalde sezon başında başlamış olsak öncesinde zamanımız oluyor. Başlangıçta alışma dönemini geçirmek gerekiyor. Takım içinde bazı değişiklikler yaptık, yeni konseptler getirdik. Bunun için de tabii ki zaman gerekiyor. Geldiğimizde 7 günde üç maçımız vardı. Neredeyse antrenman yapamadık o dönem. Zor bir dönemde geldik ve önceliğimiz en kısa sürede puan kazanmaktı. Benim oyun anlayışım üzerinde düşünecek olursak takım birçok anlamda kendini geliştirdi. İki maçta neredeyse 100'er dakika hem fiziksel hem oyun anlamında takım kendini gösterdi. Fiziksel olarak zaten takımın kendini güçlendirdiğini düşünüyorum. Taktiksel açıdan da benim 15 yıldır üzerinde durduğum tarza alışmaya başladı takım." dedi.

"Konyaspor'a saygı göstererek sahaya çıkacağız"

"Kimse bir maçta ne olacağını bilemez ama buradaki dört yıldızın bir anlamı var. Her zaman kazanmak için sahaya çıkan bir takımız biz. Konyaspor'un oyununu beğendim. Beni etkileyen bir takım oldu. İkinci sırada olmaları rastlantı değil. Pozisyonel olarak iyi oynadıklarını düşünüyorum. Kaleden çıkma kısmında da iyiler. Hızlı bir şekilde fırsat yaratabiliyorlar. Kendine güvenen bir takım. Dün izlediğim bir maçları vardı. 5-1 kaybettiler. O maç sonucu tam tersi olması gereken bir maçtı mesela. Bu takıma saygı göstererek sahaya çıkacağız. Ama Galatasaray sahaya her çıktığında o maçı kazanmak için çıkar."

"Ekibimizde İspanya'nın en iyi duran top uzmanlarından biri var"

"Ekibimzde Jordi Guerrero var. O İspanya'da en iyi duran top uzmanlarından biri. Rakibin son 6-7 maçına bakıyoruz, hem hücumda hem savunmada neler yapıyor onlara bakıyoruz. Son 2 günde de onlara nasıl daha fazla pozisyon çıkarırız, onlara bakıyoruz. Gelişmemiz gereken yerler var ama her geçen gün daha iyi olacağız. Özellikle son maçta taktiksel gelişme gösterdiğimize inanıyorum. Kaybedilen toplarda geri kazanmak için hızlı tepki verdik. Daha fazla pozisyon bulmaya başladık. Son maçta 4 gol attık ama daha fazla da atabilirdik. Hem hücum hem de savunmada takım kendini geliştiriyor."

"Bunun için 15-20 yılımı verdim"

"Bazen sistemle stili karıştırıyoruz. Taktiksel olarak baktığımız zaman, bunu takımdaki oyunculara uygun şekilde yapmak gerekiyor. Neticede bu takımı biz kurmadık. Zeki davranıp takımdaki kaliteli oyuncuları doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Son iki maçı 4-3-3 ile bitirdik. Kanat oyuncularımız çok açık oynadılar. Tarz tartışılamaz aslında. Topa sahip olduğumuz zaman topu kaybetmeme, hatlar arasında oynama, açık oynama, kaleciden başlayarak kısa pasla oyuna başlama ve maçın ana karakteri olma. Top kayıplarında da hızlı tepki verip topu geri kazanmak. Bu benim için vazgeçilmez. Birlikte hücum, birlikte savunma... Bu benim inandığım oyun stili. 15-20 yılımı verdim bunun için. Hem Pep Guardiola ile birlikte hem de kendi yönettiğim takımlarda bunu yaptık. Benim antrenör olarak yönetmek istediğim takımın stili budur. Bu yolda ilerliyoruz ama bu her maçı kazanmak anlamına gelmiyor. Futbol bu. Bazen kaleciler çok iyi kurtarışlar yapıyor, bazen iyi fırsatlar kaçıyor. Mesela ben farklı bakabilirim ama dışarıdaki insanlar sonuç odaklı bakıp beraberliği kötü yorumlayabiliyorlar. Benim için önemli olan kazandıysak nasıl kazandık ya da nasıl kazanabiliriz bu."

Kaynak: NTVSPOR

#Domenec Torrent #Süper Lig #Galatasaray
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