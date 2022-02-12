Domenec Torrent ıslıklandı
Süper Lig'in 25. haftasında sahsında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Galatasaray'da maç öncesinde Domenec Torrent ıslıklandı.
Spor 12.02.2022, 19:10
Lig'de aldığı kötü sonuçlarla bir türlü istediği performansı sahaya yansıtamayan Galatasaray'da eleştirilerin hedefindeki isim Domenec Torrent. 25. hafta maçında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takımda taraftar, maç öncesindeki takım tanıtımı esnasında 'teknik direktörümüz Domenec Torrent' anonsunu ıslıkladı.
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