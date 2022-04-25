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Domenec Torrent'e yeşil ışık

GS TV'ye konuşan Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, "Torrent bizi ikna ederse, elbette yola devam ederiz. Torrent'in bizi ikna etmesi lazım." dedi.

Spor 25.04.2022, 18:18
Domenec Torrent'e yeşil ışık

Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde başkan adaylarından Metin Öztürk, Galatasaray TV'de Seçime Doğru programında açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

"10 tane kiralıktan dönecek oyuncumuz var. Yeni transferler kadar önemli. Sayın Domenec Torrent, bir rapor verecek ve hangi oyuncuların satılıp satılmayacağına karar vereceğiz. Bizim en büyük sıkıntımız, futbolcuları değerlendiremiyoruz. Değerlendirme yapıp, ihtiyaç olan bölgelere takviye yapacağız."

"Torrent'i göndermeye gelmiyoruz"

"Bütçe bizim ikincil konu. Biz şampiyonluğa giden bir takım kuracağız. Torrent bizi ikna ederse, elbette yola devam ederiz. Torrent'in bizi ikna etmesi lazım. Tazminat konusunu değerlendireceğiz. Torrent kariyerli bir hoca, tartışmaya gerek yok. Bizim için Galatasaray'ın tek hedefi şampiyonluk olmalı.

Faruk Süren başkanın dediği gibi, üçüncülük bizim için sonunculuktur. Torrent'i göndermeye gelmiyoruz. Hocamızla devam etmezsek, görüştüğümüz 2-3 isim var."

"Şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapacağız"

"Burada önemli olan yatırımı doğru yapmak. Gomis'ten Falcao'ya olan süreçte 50 milyon Euro'ya yakın bir tutarı kaybettik. Eski yönetimleri eleştirmek istemiyorum. Bir de Kerem Aktürkoğlu gerçeği var. Geriye dönüp baktığınızda acayip bir kaynak israfı var.

Yaklaşık 25 milyon Euro'luk bir bütçe var. Efektif olarak kullanılırsa Galatasaray şampiyon olacaktır. Şampiyonluk için ne gerekiyorsa yapacağız. Bütçe yetmezse kendi cebimizden vereceğiz. Futbol iyiyse diğer branşları çevirebiliyoruz. Amatör branşlar için 21 tane sponsorumuz hazır. Hepsinin ödeyeceği rakamlar farklı."

"Tüzüğü değiştirmezseniz, her sene seçim yaparsınız"

"Mali genel kuralları, futboldan ayırmak gerekiyor. Mali genel kurullar derneğin ve amatör branşların. Burada 10 yıl önce yapılan ve birkaç eksiği olan tüzüğümüz var. Mali ve idari ibrayı tek ibra yapacağız. Eldeki tüzüğü değiştirmezseniz, her sene seçim yaparsınız. İbrayı kaldırmayacağız, ibra devam edecek. Genel kurulu iki gün yapacağız. Sportif A.Ş ve derneğin bilançosu tek kalemde olacak. Ayrı ayrı bilançolar olması yerine tek bilanço olacak." 

Kaynak: NTVSPOR

#Galatasaray #metin öztürk #Domenec Torrent
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