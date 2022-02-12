Doğan Alemdar 90+3'te yıkıldı

Fransa Ligi'nde 24. haftanın açılış maçında Paris Saint-Germain (PSG), Doğan Alemdar'ın kalesini koruduğu Rennes'i 1-0 yendi. Ev sahibi PSG maç boyunca daha etkili olurken, Kylian Mbappe'nin ilk yarıdaki bir şutu direkten döndü. Rennes, iyi kapanmasına karşın, Kylian Mbappe'nin 64. dakikada ağlara gönderdiği top VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Golü arayan PSG aradığı üç puana ise uzatmalarda ulaştı. 90+3'te Lionel Messi'nin getirip cezasahası sol içine bıraktığı topu Mbappe düzeltip ağlarla buluşturdu ve takımını galibiyete taşıdı.

PSG bu galibiyetin ardından puanını 59 yaptı ve lig ikincisi Marsilya ile arasındaki puan farkını 16'ya çıkardı. Rennes ise 37 puanda kaldı.

Kaynak: NTVSPOR