Djaniny 2 yıl daha Trabzonspor'da

Trabzonspor yönetiminin Djaniny ile yeni sözleşme uzatma konusunda anlaştığı öğrenildi. Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık daha imza atılacağı kaydedildi.

İzinli olması nedeniyle bordo mavili takımın Avusturya kampına önceki gün katılan ve idmanlara çıkmaya başlayan Djaniny’inn yapılan görüşmelere olumlu yanıt verdiği ve ifade edildi.

Talipleri arttı

2020-21 sezonundan beri Trabzonspor formasını giyen Yeşil Burun Adalı forvet oyuncusu, özellikle şampiyonluğun geldiği geçen sezon takımına verdiği katkıyla dikkat çekmişti. Djaniniy’nin adı Fransa’dan Lens, Lyon ve Rennes kulüplerinin yanı sıra İspanyol ve Suudi Arabistan takımlarıyla da anılıyordu. Yönetimin, oyuncuyu bonservissiz göndermemek ve gelecek teklifleri değerlendirmek için de böyle bir hamle yaptığı kaydedildi