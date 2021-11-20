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Divan Kurulu'nda Fikret Orman'a tepki: 'Kaçıp gitme'

Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman, bugün yapılan Divan Kurulu'nda üyelerin sert tepkisiyle karşılaştı. Fikret Orman'ın konuşmasının ardından, üyeler Fikret Orman'a, "Yok öyle başkan! Kaçıp gitme" diyerek eleştirdi.

Spor 20.11.2021, 15:29
Divan Kurulu'nda Fikret Orman'a tepki: 'Kaçıp gitme'

Beşiktaş'ın 2021 yılı 3. Olağan Divan Kurulu toplantısında beklenmedik bir an yaşandı. Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'den önce kulübün başkanlığını üstlenen Fikret Orman, Divan Kurulu'na katılarak konuşma yaptı. Orman konuşmasını gerçekleştirdiği esnada gelen tepkiler üzerine üyelerden susmalarını ve sözünü bölmemelerini istedi.

ÜYELER 'KAÇIP GİTME' DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Fikret Orman'ın kürsüdeki konuşmasının ardından, kendisine cevap niteliğindeki açıklamaları beklemeden salonu terk etti. Orman'ın tutumu üzerine üyeler, "Yok öyle başkan! Kaçıp gitme. Oturup dinleyeceksin bizi" tepkisi geldi. Salondan ayrılırken yuhalanan Orman'ın çıkışı sırasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Fikret Orman yaptığı konuşmada, "Buraya gelmeden önce "hesap soracak" tarzı şeyler ve alakam olmayan röportajlar gördüm. Ben 40 seneye yakın, 38 senedir kongre, 18 senedir de divan kurulu üyesiyim. Yaptığım konuşmalarda Beşiktaşlıyız, divan kurulundayız bilincinde oldum. Beşiktaş'a yakışmayacak üsluba hiçbir divan kurulu üyesinin müsaade etmeyeceğini, benim de böyle bir niyette olmadığımı belirtmek isterim. "Neden bu zamana kadar gelmedin?" dendi. Pandemi vardı zaten. Benim bıraktığımdan bu yana ikinci divan toplantısı bu. Öncekine gelmeye niyetlenmiştim ama sezon başı olduğu için dedikodu çıkmasın diye katılmadım

"BU STATTA NE EMEKLER DÖKTÜM"

Raporun açıklanacağını duydum, çok sevindim. Bu statta ne emekler döktüm. Şu dedikoduları hak ettik mi biz? Yeni gelen yönetim önüne süre alabilmek için eskiyle alakalı konuşuyor. Başta anlayabilirsiniz ama 3 sene oldu. Beşiktaş'ın borcu... Biz Beşiktaş'ı aldığımızda ne yaptık? Yüzdürdük. Bu borcu kapatabilmek için ya sermaye koyacağız ya da malımızı satacağız. Ya da büyük bir kâr edeceğiz. Kâr için gideri kısmamız lazım. Bunu yapabilir miyiz?

"KİME ÖDEME YAPTIĞIM AÇIKLANSIN"

'Başkan menajerlere ödemeler yaptı' denildi. 6 senede bir kişiye 100 lira ödeme yapmış mıyım? Açıklansın kime ödeme yapılmış. Hangi menajere ödeme yapmışım? 11 tane daire aldık Beşiktaş'a. Kötü mü yahu? Tapusuyla mal aldık. Sanki ben başka yere hizmet ettim, ben size, Beşiktaş'a hizmet ettim. Her şeyi Beşiktaş için yaptım. Bu işlerde Ahmet Nur Çebi'nin emeği var mıdır? Her zaman inkar ediyor ama vardır. Beraber yaptık. Ljajic ilk geldiği sene iyi oynadı, biz de transfer ettik. Sonradan da oynamadı. Futbolda bu var maalesef. Rakiplere bakın... Vida'ya para verildi deniliyor, Ghezzal'a ne verildi? Beni kötülemek Beşiktaş'a bir şey kazandırmaz. Gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Altyapıdan oyuncular çıkıyor, o tesisleri kim yeniledi? Kim yaptırdı? Eski başkanlarımızın adını verdik tesislere.

BORÇ 4 MİLYARI AŞTI

Divan Kurulu Toplantısı'nda, Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, mali konularda üyeleri bilgilendirdi. 30 Ağustos 2021 itibarıyla toplam borcun 540 milyon 227 bin 16 lirasının kulüp derneğine ait olduğunu vurgulayan Tuncel, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin borcunun ise 3 milyar 894 milyon 252 bin 732 lira olduğunu aktardı. Siyah-beyazlı kulübün, eylül ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 382 milyon lira olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: Karara

#Divan kurulu #Fikret Orman #beşiktaş
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