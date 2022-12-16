Disiplin Kurulu, bir hakemin lisansını iptal etti

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kurulun bugünkü toplantısında alınan kararla Kartal'ın hakemlik kariyeri sona erdi.

Basketbol Disiplin Talimatı'nın 29/1, 29/5 ve 29/6. maddeleri kapsamında toplam 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti alan Kartal'ın lisansının da TBF Hakemler Talimatı'nın 9/4/d ve 19/3. maddeleri ile Basketbol Disiplin Talimatı'nın 23. maddesi gereğince oy birliğiyle iptal edildiği aktarıldı.

Son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki Frutti Extra Bursaspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçında görev alan Kartal, bu müsabakadaki ihlalleri gerekçesiyle disipline sevk edilmişti.

Ne olmuştu?

Basketfaul sitesinde yer alan habere göre; Erşan Kartal'ın, Frutti Extra Bursaspor-Büyükçekmece Basketbol maçından sonra hakemlerin süreyi başlatmak için kullandıkları aygıtı fırlatıp kırılmasına neden olması, Bursaspor koçu Dusan Alimpijevic ve Bursaspor Başkanı Sezgin Sezer ile karşılıklı mesajlaşma sırasındaki ifadeleri nedeniyle kurula sevk edildiği öne sürülmüştü.

Kaynak: AA, Basketfaul.com