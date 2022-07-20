Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçının izlenebileceği şifresiz kanallar

Ukrayna’da Football24’ün haberine göre; Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı Setanta Sport OTT platformunda ( app.setantasports.com ) online olarak izlenebilecek. Yayıncı maçın ücretsiz izleneceğini duyurdu.

Dev maçı yayınlayacak diğer kanallar

Setanta Sports 1 Eurasia (Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Estonya, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan),

Spor 3 (İsrail)

SuperSport 3 (Malezya),

Polsat Sport Extra HD (Polonya),

Canal 11 (Portekiz),

Spordigital (Almanya),

Paramount+ (ABD) ve

Astro Go (Brunei).

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçını, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek.

Muhtemel ilk 11'ler

Dinamo Kiev: Bushchan, Karavaev, Zabarnyi, Syrota, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Buyalskiy, Verbic, Besedin.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Serdar-Szalai-Ferdi, Arao, İrfan Can-Zajc-Lincoln, Valencia-Serdar.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, ilk resmi maçında Dinamo Kiev karşısında avantajlı bir skor alarak İstanbul'a dönmeyi hedefliyor.

Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 hazırlık maçı yapan Fenerbahçe, bunların 5'ini kazanırken, 1 karşılaşmadan beraberlikle ayrılmıştı.

Müsabakanın rövanşı, 27 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de Ülker Stadı'nda oynanacak.

9 isim UEFA kadrosunda bulunmuyor

Fenerbahçe, kadrosundaki 9 oyuncuyu Dinamo Kiev maçı öncesinde UEFA kadrosuna dahil etmedi. Sarı-lacivertlilerde transfer görüşmeleri yapan Güney Koreli stoper Kim Min-jae'nin yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur kadroda bulunmuyor.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı devam eden Nazım Sangare ile kadroda düşünülmeyen Luiz Gustavo, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Max Meyer, Mbwana Samatta ve Steven Caulker da Polonya'ya getirilmedi.

Maç kadrosunda kimler yer alıyor?

Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almazken Dimitrios Pelkas da kafileye dahil edilmedi.

Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, İrfan Can Kahveci, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya.

Avrupa kupalarında 241. maç

Dinamo Kiev'le karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 241. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 240 müsabakada 87 galibiyet, 51 beraberlik ve 102 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 301 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 354 gol gördü. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 33. kez eleme maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce bu kulvarda oynadığı 32 müsabakada 12 galibiyet ile 10'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe rakip filelere 47 gol gönderirken, kalesinde 37 gol gördü.

Kaynak: Fotospor