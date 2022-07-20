Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında 11'ler belli oldu

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Polonya'nın Lodz şehrindeki Miejski Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, İsveç Futbol Federasyonundan Glenn Nyberg yönetecek.

Nyberg'in yardımcılıklarını Mahbod Beigi ile Andreas Söderqvist yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Adam Ladeback olacak.

Karşılaşma, beIN SPORTS 1'den naklen yayımlanacak.

İLK 11'LER

DİNAMO KİEV: Bushchan, Kedziora, Zabarnyi, Popov, Dubinchak, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov, Verbic, Buyalskiy, Besedin

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi, Arao, İsmail, İrfan Can, Rossi, Valencia, King

Kaynak: beIN SPORTS