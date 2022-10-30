Dinamo Kiev'den 3 gollü galibiyet
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Dinamo Kiev, Ukrayna Premier Lig'de karşılaştığı Krivbas'ı 3-1 yendi ve puanını 13'e yükseltti.
Spor 30.10.2022, 21:20
Ukrayna liginin 10. haftasına iki maç eksiğiyle 8. sırada başlayan Dinamo Kiev, küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Krivbas'ı ağırladı.
Dinamo Kiev, Vanat'ın 20 ile Buyalski'nin 22 ve 59. dakikada attığı gollerle sahadan galip ayrıldı.
Puanını 13'e yükselten Dinamo Kiev 7. sıraya yerleşti. Krivbas ise 6 puanda kaldı.
Fenerbahçe, 3 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu son maçında Dinamo Kiev'e konuk olacak.
Kaynak: AA
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