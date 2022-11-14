Dikkat et Jesus! Avrupa Icardi'yi konuşuyor

Galatasaray, son haftalarda aldığı kritik galibiyetlerin ardından tüm dikkatleri üzerine çekti. Sarı-kırmızlı ekipte, Beşiktaş maçında ve Başakşehir müsabakasında öne çıkan yıldız isimler Avrupa basınını sallamış durumda. Özellikle Mauro Icardi, çok konuşulan isimlerin arasında yerini aldı. Bunun yanında Jorge Jesus için kullanılan sözler büyük yankı uyandırdı.

RAKİPLER LA LİGA'DAN

Dünya Kupası'na verilen arada Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın hazırlık maçları programı belli oldu. İspanya La Liga takımlarından Villarreal ve Rayo Vallecano, Dünya Kupası arasında İstanbul'a gelerek hazırlıklar maçları yapacak. Vallecano'nun 30 Kasım'da Fenerbahçe, 3 Aralık'ta ise Galatasaray'la karşılaşacağı açıkladı. Villarreal'in de 3 Aralık'ta Fenerbahçe, 6 Aralık'ta da Galatasaray'ın konuğu olacağı duyuruldu. Mücadeleler Ülker Stadı ve NEF Stadı'nda oynanacak.

ICARDI YILDIZLAŞTI

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve sezonun başlarında ismi sıkça özel hayatıyla gündeme gelen yıldız futbolcu Mauro Icardi, son maçlarda adeta kendine geldi. Arjantinli futbolcu Galatasaray'ın son 4 maçında 4 gol ve 1 asistlik performansla yıldızlaştı.

FENERBAHÇE PUAN KAYBETTİ

14. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-1'lik Bitexen Giresunspor galibiyeti ile tamamlandı. Mücadelede 1-0 öne geçen Fenerbahçe, kırmızı kart, Joao Pedro'nun kırmızı kart görmesinin ardından skoru koruyamadı ve maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 71 ve 83. dakikalarda Borja Sainz kaydederken, Fenerbahçe'nin golünü ise 19. dakikada penaltıdan Enner Valencia attı. Bu sonuçla birlikte galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe 2. mağlubiyetini aldı ve 29 puanda kaldı. Üst üste 2. kez kazanan Giresunspor ise 15 puana yükseldi.

AVRUPA’DA YANKI BULDU

Galatasaray’ın Medipol Başakşehir deplasmanındaki 7-0’lık galibiyeti Avrupa medyasında da geniş yankı uyandırdı. Özellikle Mauro Icardi ve Dries Mertens gibi yıldızların öne çıkması dikkatlerden kaçmadı. İtalyan basınında “Icardi ve Mertens Türkiye’yi fethediyor’ başlıkları kullanıldı. Çizme’de ayrıca Inter’in eski futbolcusunun, Kerem Aktürkoğlu’na topuk pasıyla yaptığı asist de çok konuşuldu. Klas gol pası için ‘Icardi beklenmedik ve muhteşem bir şey yaptı. Wanda Nara da yere göğe sığdıramadı” denildi.

'JESUS DİKKATLİ OL'

Portekiz basını zaferi Jorge Jesus üzerinden gördü. Fenerbahçe’nin hocasına “Jesus dikkatli ol. Galatasaray bir iddialı takımı daha yendi” sözleriyle seslenildi. Belçika basınında “Galatasaray, Başakşehir’i bozguna uğratırken Mertens de pay sahibiydi” yorumu yapıldı. Icardi, ülkesinde başlıklara çıkarıldı. Arjantin’de “Galatasaray’ın zaferinde Icardi şov yaptı. Bir gol, iki asistle maça damga vurdu. Türkiye’de Moura Icardi çılgınlığı: Golleri ve asistlerine devam ediyor” satırlarına yer verildi. (Skorer)