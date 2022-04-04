Dikkat çeken hareket: Önce paylaştı sonra sildi
Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı Aboubakar paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu.
Spor 04.04.2022, 12:04
Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılara puanı getiren golü atan Rosier, mücadelenin ardından ses getiren bir harekete imza attı.
Fransız futbolcu sosyal medya hesabından eski takım arkadaşı Vincent Aboubakar'ın fotoğrafını paylaştı.
Rosier'in bu paylaşımı, maçta penaltı kaçıran Michy Batshuayi'ye gönderme olarak yorumlandı.
25 yaşındaki oyuncunun daha sonra paylaşımını silmesi dikkati çekti.
İşte Rosier'in o paylaşımı:
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