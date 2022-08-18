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Dikkat çeken hakem tercihleri

Süper Lig’de 3. hafta heyecanı 19, 20, 21 ve 22 Ağustos’ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Süper Lig’de 3. hafta oynanacak müsabakaların hakemleri belli oldu.

Spor 18.08.2022, 07:28 18.08.2022, 07:46
Dikkat çeken hakem tercihleri

Haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya gelecek Ümraniyespor - Galatasaray maçını Ali Şansalan yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklanan, Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına göre Süper Lig’de bu hafta düdük çalacak hakemler şöyle:

19 Ağustos Cuma

21.00 Ümraniyespor - Galatasaray: Ali Şansalan

20 Ağustos Cumartesi

19.15 Giresunspor - Kasımpaşa: Bahattin Şimşek

19.15 A. Hatayspor - Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

21.45 FT Antalyaspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

21 Ağustos Pazar

19.15 Medipol Başakşehir - Y. Kayserispor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Beşiktaş - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

22 Ağustos Pazartesi

19.15 DG Sivasspor - Alanyaspor: Ümit Öztürk

19.15 İstanbulspor - Konyaspor: Burak Şeker

21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor: Abdulkadir Bitigen

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