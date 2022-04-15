Diego Rossi Fenerbahçe'de kaldı
Fenerbahçe, Diego Rossi'nin bonservisinin 5,5 M€ karşılığında alındığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.
Fenerbahçe, sezon başında MLS ekiplerinden Los Angeles FC'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin bonservisinin alınıp, 2025 yıllına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Uruguaylı orta saha için 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.
Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır. Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Diego Rossi bu sezon 33 maçta, 4 gol ve 7 asistle oynadı.
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