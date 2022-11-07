Didier Drogba'nın Müslüman olduğu iddia edildi
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Didier Drogba'nın Müslüman olduğu iddia edildi. Haberi ünlü vaiz Dr. Muhammed Salah sosyal medya hesabından duyurdu.
Spor 07.11.2022, 22:31 07.11.2022, 23:36
DIDIER DROGBA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞMUŞTU
Dünya futbol tarihine geçen Fildişi Sahilli futbolcu kazandığı başarılarla adından bir hayli söz ettirmişti. Ülkemizde de Galatasaray forması da giyen emekli futbolcu, kısa sürede tüm sarı-kırmızılı taraftarların gönlünü kazanmayı başarmıştı.
İŞTE DROGBA'NIN DUA ETİĞİ OLDUĞU ANLAR
Dr. Muhammed Salah'ın kişisel Facebook hesabından duyurduğu haberde, Fildişi Sahilli emekli futbol yıldızının dua ettiği görülüyor.
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