Diagne için karar verildi

UEFA Avrupa Ligi'nde hedeflerine ulaşmak, Spor Toto Süper Lig 'de de kötü süreci tersine çevirmek isteyen Galatasaray 'da idareciler rotasını transfer dönemine çevirdi. Sarı-kırmızılılarda mevcut kadroda yer alan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin feshedileceği öğrenildi.

Skorer'den Nevzat Dindar'ın haberine göre Galatasaray’da Mbaye Diagne’nin sözleşmesi feshediliyor. Sarı-kırmızılılar, ancak nisan ayı içerisinde sahalara dönebilecek olan 30 yaşındaki forvetle anlaşmalı bir fesih gerçekleştirecek.

Kulüplerin, Süper Lig statüsü gereği 14 yabancıdan fazla yabancı futbolcuyu vize ettirememesi nedeniyle çaresiz kalan sarı-kırmızılılar, Mbaye Diagne ile özel bir sözleşme yapacak. Yeni anlaşma, 2023’e kadar olan sözleşmesinin tazelenmesi şeklinde olacak.

Mbaye Diagne’nin kontratının bu şekilde feshedilmesiyle beraber yabancı kontenjanında yer açılacak. 30 yaşındaki santrafor bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maça çıktı. Mbaye Diagne bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırdı. 30 yaşındaki santrafor aynı zamanda 2 asist üretti.