Diagne'den Galatasaray'a kötü haber!

Galatasaray'ın Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir'le sahasında oynadığı maçın 65. dakikasında Mbaye Diagne sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Maçta sakatlandıktan sonra ayağının üstüne basamayan ve sakatlığı ciddi gözüken yıldız futbolcunun durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra belli olacaktı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten Diagne ile ilgili resmi açıklama geldi. Galatasaray, Mbaye Diagne'nin sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edildiğini açıkladı.

Galatasaray'ın yaptığı resmi açıklama!

Başakşehir ile dün oynanan maçta, içinde bulunduğu bir pozisyonun ardından sol kalça ekleminden sakatlık geçiren oyuncumuz Mbaye Diagne’nin bugün sponsor hastanelerimizden Bahçelievler Medical Park Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinin ardından sol kalça eklemini oluşturan kemik yapısının arka üst alanında eklem ilişkili minimal kırık tespit edilmiştir.

Şu an için operasyon geçirmesine gerek duyulmayan oyuncumuzun kırık tedavisine başlanmıştır.

Diagne'nin dönüş tarihiyle ilgili bilgi verilmedi ancak sakatlığın uzun sürebileceği belirtiliyor.

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