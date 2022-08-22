Dia Saba'dan transfer paylaşımı: Geliyorum

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de mücadele eden Sivasspor’da, transfer hareketliliği sürüyor.

Dia Saba ve Tosin Kehinde transferlerini büyük ölçüde tamamlayan kırmızı-beyazlılar, iki ismi de Sivas’a bekliyordu. Bu doğrultuda ilk adım Dia Saba’dan geldi. İsrailli oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yola çıktığını duyurdu.

Ailesi ile beraber uçakta fotoğraflarını paylaşan 29 yaşındaki 10 numara paylaşımına; “Sivasspor taraftarlarından binlerce mesaj. Tamam arkadaşlar. Geliyorum. Yakında görüşürüz” notunu ekledi.

Diğer yandan Dia Saba geçtiğimiz hafta eşi ile birlikte Sivas’a gelmiş ve eşinin isteği doğrultusunda transferden vazgeçmişti.