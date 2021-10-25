banner38

Devler bugün karşı karşıya geliyor

Süper Lig’de haftanın maçında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, bugün karşı karşıya geliyor. Mücadele her iki takım açısından prestij kadar zirve yarışından kopmama anlamı da taşıyor. Bir maç fazlası bulunan lider Trabzonspor’un 7 puan gerisinde olan iki takım için de tek hedef kazanmak.

Spor 25.10.2021, 10:33 25.10.2021, 10:39
Devler bugün karşı karşıya geliyor

Süper Lig’de haftanın maçında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park’ta bugün karşı karşıya gelecek. Ligde 17 puanı bulunan ve bir maç fazlası bulunan lider Trabzonspor’un 7 puan gerisinde yer alan iki takım da galibiyet için mücadele edecek.

Sezona iyi savunmayla başlayan ve ligdeki ilk 4 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, son 4 karşılaşmada ise kötü performans sergiledi. Siyah-beyazlı takım, Çaykur Rizespor (3-0), Gaziantep (0-0), Fatih Karagümrük (1-0) ve Yeni Malatyaspor (3-0) maçlarını gol yemeden tamamladı. Siyah-beyazlılar, daha sonra çıktığı Antalyaspor (3-2), Adana Demirspor (3-3), Altay (1-2), Sivasspor (2-1) ve Başakşehir (2-3) maçlarında kalesini gole kapatamadı.

Siyah-beyazlı takımda bugünkü Galatasaray derbisi öncesinde kamp kadrosunu açıkladı. Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Kevin N’Koudou, Atiba Hutchinson ve Mehmet Topal ile birlikte Fabrice N’Sakala ve Gökhan Töre kamp kadrosunda yer almadı.

Marcao dönüyor

Ligde son 3 maçını kazanan Galatasaray, Beşiktaş deplasmanından da üç puanla dönerek galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Galatasaray’da 8 maçlık cezası biten Brezilyalı futbolcu Marcao, görev verilmesi durumunda derbi maçta forma giyebilecek.

Süper Lig’in ilk haftasında GZT Giresunspor ile oynanan maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na uyguladığı şiddet nedeniyle kırmızı kart gören Marcao’ya, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 8 maç ceza vermişti. Brezilyalı futbolcu, ligde geride kalan 8 haftada takımından ayrı kaldı.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan ise derbinin kadrosunda yer alamayacak.

STAT: Vodafone Park

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 20.00

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Pjanic, Teixeria, Larin, Batshuayi

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mustafa Muhammed

#Galatasaray #beşiktaş
Yorumlar (0)
banner35
11
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2