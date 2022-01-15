Dev maçta kazanan City: 1-0

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Manchester City, Chelsea'yi konuk etti.



Etihad Stadyumu'nda oynanan dev karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.



Manchester City'e galibiyeti getiren golü 70. dakikada Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne kaydetti.



Bu sonuçla üst üste 13. galibiyetini alan Manchester City puanını 56'ya çıkarırken 3 maçtır kazanamayan Chelsea ise 43 puanda kaldı.