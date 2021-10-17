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Dev maçta 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 9. haftasında saat 19.00'da karşıya gelecek olan Trabzonspor ve Fenerbahçe'de teknik direktörler 11'lerini belirledi.

Spor 17.10.2021, 18:24 17.10.2021, 18:26
Dev maçta 11'ler belli oldu

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 17 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Fenerbahçe: Altay, Novak, Szalai, Min Jae, Gustavo, Crespo, Ferdi, Osayi - Samuel, Diego Rossi, Mesut Özil, Enner Valencia

Kaynak: Fotomaç
#Trabzonspor #fenerbahçe #Süper Lig
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